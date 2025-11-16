Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу для нашої країни на час опалювального сезону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.

Звідки Україна імпортуватиме газ?

За словами Володимира Зеленського, це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари,

– додав глава держави.

Він зазначив, що уряд України вже спрямував кошти на імпорт, також наша країна отримує підтримку від європейських партнерів, банків під гарантії Єврокомісії, українських банків, Норвегії та веде активну роботу зі США, щоб забезпечити повне фінансування.

Ми робимо широкі можливості для постачання зимою. Зокрема, через наших польських партнерів, і активно працюємо з Азербайджаном – і дуже розраховуємо на довгострокові контракти,

– підсумував Зеленський.

Що відомо про імпорт газу?