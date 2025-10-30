Скільки імпорту газу заброньовано?

Постачання через Балкани відновлять після двох місяців перерви, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro Consulting.

Наразі, за даними видання, вже 3 компанії забронювали потужності для постачання газу в Україні Трансбалканським маршрутом у листопаді:

грецька DEPA Commercial;

дочірня компанія ДТЕК D.Trading;

та швейцарська Axpo Trading.

Загальний обсяг заброньованих потужностей складає 0,6 мільйона кубометрів на добу.

Важливо! Загалом оператори газотранспортної системи Молдови, Румунії, Болгарії, Греції та України пропонували до бронювання майже 1,9 мільйона кубометрів на добу потужностей у листопаді.

Чому маршрут не працював?

До цього Трансбалканський маршрут не працював 2 місяці – у вересні та жовтні компанії не бронювали потужності цим напрямком.

Імпорт газу припинився у вересні 2025 року через високі тарифи, а також через відсутність довгострокових гарантій щодо доступу до його потужностей.

Втім, за оцінками видання, за липень – серпень, доки маршрут не зупинився, в Україну було доставлено 18 мільйонів кубометрів природного газу.

Відновити використання потужностей Трансбалканського коридору у листопаді вдасться завдяки зниженню тарифів операторами ГТС Молдови та Румунії.

Днями Молдова продовжила пільги на транзит газу до України через до квітня 2026 року, пише ANRE.

Вони передбачають застосування 50% знижки на тарифи на транспортування.

Аналогічне рішення ухвалила й Румунія.

Варто знати! Інтерес до транзиту газу через Балкани пояснюється також потребою України у збільшенні постачань палива до зими після російських атак, які зруйнували внутрішній видобуток газу.

