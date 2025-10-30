Скільки імпорту газу заброньовано?
Постачання через Балкани відновлять після двох місяців перерви, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro Consulting.
Наразі, за даними видання, вже 3 компанії забронювали потужності для постачання газу в Україні Трансбалканським маршрутом у листопаді:
- грецька DEPA Commercial;
- дочірня компанія ДТЕК D.Trading;
- та швейцарська Axpo Trading.
Загальний обсяг заброньованих потужностей складає 0,6 мільйона кубометрів на добу.
Важливо! Загалом оператори газотранспортної системи Молдови, Румунії, Болгарії, Греції та України пропонували до бронювання майже 1,9 мільйона кубометрів на добу потужностей у листопаді.
Чому маршрут не працював?
До цього Трансбалканський маршрут не працював 2 місяці – у вересні та жовтні компанії не бронювали потужності цим напрямком.
- Імпорт газу припинився у вересні 2025 року через високі тарифи, а також через відсутність довгострокових гарантій щодо доступу до його потужностей.
- Втім, за оцінками видання, за липень – серпень, доки маршрут не зупинився, в Україну було доставлено 18 мільйонів кубометрів природного газу.
Відновити використання потужностей Трансбалканського коридору у листопаді вдасться завдяки зниженню тарифів операторами ГТС Молдови та Румунії.
- Днями Молдова продовжила пільги на транзит газу до України через до квітня 2026 року, пише ANRE.
- Вони передбачають застосування 50% знижки на тарифи на транспортування.
- Аналогічне рішення ухвалила й Румунія.
Варто знати! Інтерес до транзиту газу через Балкани пояснюється також потребою України у збільшенні постачань палива до зими після російських атак, які зруйнували внутрішній видобуток газу.
Імпорт газу до України: що відомо?
Україна накопичила 13,2 мільярда кубометрів газу, однак через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру цього запасу може виявитися недостатньо для стабільного проходження опалювального сезону.
Уряд активно працює над залученням додаткових ресурсів для закупівлі газу. Йдеться про близько 2 мільярди євро, які планують отримати за рахунок внутрішніх резервів, міжнародної допомоги та грантів від партнерів, зокрема Норвегії та Німеччини.
Також Україна веде переговори з Європейським Союзом, США та Канадою щодо фінансування майбутніх імпортних закупівель.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже забезпечено приблизно 70% необхідного обсягу фінансування та доручив уряду знайти решту, щоб гарантувати повне покриття потреб в імпорті газу на зиму.