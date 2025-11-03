Україні не вистачає 750 мільйонів доларів на імпорт газу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів, необхідних для імпорту газу в опалювальний період.

Про це Зеленський розповів за результатами розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Зима вдарить по гаманцю: доставка газу вже незабаром може подорожчати

Яка зараз ситуація в енергетиці?

Володимир Зеленський також заявив, що Європа надасть ще 127 мільйонів євро на підтримку.

На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент Урсула фон дер Ляєн сказала, що 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це,

– підкреслив глава держави.

Також президент зазначив, що відбулася також зустріч міністра енергетики України з його колегами з країн "Групи семи".

За словами Зеленського, Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.

Що відомо про імпорт газу?