Україні не вистачає 750 мільйонів доларів на імпорт газу, – Зеленський
- Україні не вистачає 750 мільйонів доларів з 2 мільярдів, необхідних для імпорту газу в опалювальний період.
- Європа надасть Україні додаткові 127 мільйонів євро на підтримку енергетики.
Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів, необхідних для імпорту газу в опалювальний період.
Про це Зеленський розповів за результатами розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.
Яка зараз ситуація в енергетиці?
Володимир Зеленський також заявив, що Європа надасть ще 127 мільйонів євро на підтримку.
На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент Урсула фон дер Ляєн сказала, що 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це,
– підкреслив глава держави.
Також президент зазначив, що відбулася також зустріч міністра енергетики України з його колегами з країн "Групи семи".
За словами Зеленського, Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.
Що відомо про імпорт газу?
Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс. Він збільшився у 19,3 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.
Різке зростання обсягів закупівель газу пов’язане із ситуативними рішеннями уряду у відповідь на несприятливі зовнішні фактори, насамперед російські атаки на газову інфраструктуру.
Днями Володимир Зеленський вже заявляв, що Україна обов'язково забезпечить 100 % коштів на імпорт газу. За його словами, наша країна розраховує на підтримку Євросоюзу.