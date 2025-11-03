Укр Рус
3 ноября, 20:37
Украине не хватает 750 миллионов долларов на импорт газа, – Зеленский

Полина Буянова
Основні тези
  • Украине не хватает 750 миллионов долларов из 2 миллиардов, необходимых для импорта газа в отопительный период.
  • Европа предоставит Украине дополнительные 127 миллионов евро на поддержку энергетики.

Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает 750 миллионов долларов из 2 миллиардов, необходимых для импорта газа в отопительный период.

Об этом Зеленский рассказал по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

Какая сейчас ситуация в энергетике?

Владимир Зеленский также заявил, что Европа предоставит еще 127 миллионов евро на поддержку.

На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это, 
– подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что состоялась также встреча министра энергетики Украины с его коллегами из стран "Группы семи".

По словам Зеленского, Украина сохранит формат видеозаседаний с лидерами по поддержке украинской энергетики, следующее заседание состоится через неделю.

Что известно об импорте газа?

  • Импорт природного газа в Украину за первое полугодие 2025 года вырос. Он увеличился в 19,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
     

  • Резкий рост объемов закупок газа связано с ситуативными решениями правительства в ответ на неблагоприятные внешние факторы, прежде всего российские атаки на газовую инфраструктуру.
     

  • На днях Владимир Зеленский уже заявлял, что Украина обязательно обеспечит 100% средств на импорт газа. По его словам, наша страна рассчитывает на поддержку Евросоюза.