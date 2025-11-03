Украине не хватает 750 миллионов долларов на импорт газа, – Зеленский
- Украине не хватает 750 миллионов долларов из 2 миллиардов, необходимых для импорта газа в отопительный период.
- Европа предоставит Украине дополнительные 127 миллионов евро на поддержку энергетики.
Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает 750 миллионов долларов из 2 миллиардов, необходимых для импорта газа в отопительный период.
Об этом Зеленский рассказал по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.
Какая сейчас ситуация в энергетике?
Владимир Зеленский также заявил, что Европа предоставит еще 127 миллионов евро на поддержку.
На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это,
– подчеркнул глава государства.
Также президент отметил, что состоялась также встреча министра энергетики Украины с его коллегами из стран "Группы семи".
По словам Зеленского, Украина сохранит формат видеозаседаний с лидерами по поддержке украинской энергетики, следующее заседание состоится через неделю.
Что известно об импорте газа?
Импорт природного газа в Украину за первое полугодие 2025 года вырос. Он увеличился в 19,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Резкий рост объемов закупок газа связано с ситуативными решениями правительства в ответ на неблагоприятные внешние факторы, прежде всего российские атаки на газовую инфраструктуру.
На днях Владимир Зеленский уже заявлял, что Украина обязательно обеспечит 100% средств на импорт газа. По его словам, наша страна рассчитывает на поддержку Евросоюза.