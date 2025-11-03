Об этом Зеленский рассказал по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

Читайте также Зима ударит по кошельку: доставка газа уже вскоре может подорожать

Какая сейчас ситуация в энергетике?

Владимир Зеленский также заявил, что Европа предоставит еще 127 миллионов евро на поддержку.

На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это,

– подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что состоялась также встреча министра энергетики Украины с его коллегами из стран "Группы семи".

По словам Зеленского, Украина сохранит формат видеозаседаний с лидерами по поддержке украинской энергетики, следующее заседание состоится через неделю.

Что известно об импорте газа?