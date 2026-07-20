Імпорт молочки стрімко зріс: чому Україна купує все більше сирів

Україна суттєво наростила імпорт молочних продуктів у першій половині 2026 року. Водночас експорт скоротився, а зовнішня торгівля молочною продукцією вперше за тривалий час продемонструвала негативне сальдо.

Україна значно збільшила імпорт молочної продукції

У січні – червні 2026 року Україна імпортувала 39,17 тисячі тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Асоціації виробників молока, дані Держстату свідчать, що вартість імпорту за цей період сягнула 182,78 мільйона доларів.

Особливо помітним стало зростання у червні. За місяць в Україну ввезли 8,68 тисячі тонн молочної продукції, що на 72% більше, ніж у травні, та майже на 95% більше, ніж у червні 2025 року.

Найбільшу частку імпорту, близько 60%, традиційно становили сири. Основним постачальником залишалася Польща. Значні обсяги продукції також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії.

Експорт скоротився, а торгівельне сальдо стало негативним

Попри активне зростання імпорту, експорт молочної продукції демонстрував протилежну тенденцію. У червні Україна поставила на зовнішні ринки 11,53 тисячі тонн продукції на суму 35,06 мільйона доларів. Порівняно з травнем натуральні обсяги експорту скоротилися на 23%, а валютний виторг – на 31%.

За підсумками першого півріччя Україна експортувала 63,78 тисячі тонн молочних продуктів, що на 10% менше, ніж роком раніше. У грошовому вимірі експорт знизився на 20% – до 180,87 мільйона доларів.

Найбільшу частку українського експорту становили морозиво (28%), згущені молоко та вершки (26%), сири (14%), вершкове масло (10%) та казеїн (8%). Водночас у червні суттєво зросли постачання кисломолочних продуктів, морозива, молока та вершків незгущених, тоді як експорт вершкового масла скоротився одразу на 78%, а сирів – на 16% порівняно з травнем.

У результаті зовнішньоторгівельне сальдо України у торгівлі молочними продуктами в червні стало негативним і становило мінус 2,37 мільйона доларів, що свідчить про випереджальне зростання імпорту порівняно з експортом.

Ще один продукт, який Україна продовжує активно імпортувати – це виноград, попри наявність власного врожаю та сезонне збільшення пропозиції. За перші п'ять місяців 2026 року на закупівлю ягоди за кордоном було витрачено близько 19 мільйонів доларів США.