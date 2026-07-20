Украина значительно увеличила импорт молочной продукции

В январе – июне 2026 года Украина импортировала 39,17 тысячи тонн молочных продуктов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Ассоциации производителей молока, данные Госстата свидетельствуют, что стоимость импорта за этот период достигла 182,78 миллиона долларов.

Особенно заметным стал рост в июне. За месяц в Украину ввезли 8,68 тысячи тонн молочной продукции, что на 72% больше, чем в мае, и почти на 95% больше, чем в июне 2025 года.

Наибольшую долю импорта, около 60%, традиционно составляли сыры. Основным поставщиком оставалась Польша. Значительные объемы продукции также поступали из Германии, Нидерландов, Латвии и Чехии.

Экспорт сократился, а торговое сальдо стало отрицательным

Несмотря на активный рост импорта, экспорт молочной продукции демонстрировал противоположную тенденцию. В июне Украина поставила на внешние рынки 11,53 тысячи тонн продукции на сумму 35,06 миллиона долларов. По сравнению с маем натуральные объемы экспорта сократились на 23%, а валютная выручка – на 31%.

По итогам первого полугодия Украина экспортировала 63,78 тыс. тонн молочных продуктов, что на 10% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт снизился на 20% – до 180,87 млн долларов.

Наибольшую долю украинского экспорта составили мороженое (28%), сгущенное молоко и сливки (26%), сыры (14%), сливочное масло (10%) и казеин (8%). В то же время в июне существенно выросли поставки кисломолочных продуктов, мороженого, молока и сливок не сгущенных, тогда как экспорт сливочного масла сократился сразу на 78%, а сыров – на 16% по сравнению с маем.

В результате внешнеторговое сальдо Украины в торговле молочными продуктами в июне стало отрицательным и составило минус 2,37 миллиона долларов, что свидетельствует об опережающем росте импорта по сравнению с экспортом.

Еще один продукт, который Украина продолжает активно импортировать, – это виноград, несмотря на наличие собственного урожая и сезонное увеличение предложения. За первые пять месяцев 2026 года на закупку ягод за рубежом было потрачено около 19 миллионов долларов США.