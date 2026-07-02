Украина увеличивает импорт винограда: кто стал основными поставщиками

Спрос на виноград в Украине остается стабильно высоким, что поддерживает значительные объемы импорта. По данным Государственной таможенной службы, в январе – мае 2026 года в страну было ввезено 9,8 тысячи тонн винограда.

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Общая стоимость импортированной продукции составила около 19 миллионов долларов США. Даже в период появления на рынке отечественной продукции Украина продолжает закупать виноград за рубежом, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Крупнейшим поставщиком винограда стала Индия, на долю которой пришлось 18,4% импорта. Далее следуют Южно-Африканская Республика с долей 13,4% и Узбекистан – 12,8%.

Для сравнения: в течение всего 2025 года Украина импортировала 42,2 тысячи тонн винограда на сумму 66,7 миллиона долларов США. Текущие объемы свидетельствуют о том, что импорт и в дальнейшем остается важной составляющей обеспечения внутреннего рынка.

Сколько стоят виноград и сезонные ягоды в супермаркетах

По состоянию на начало июля 2026 года цены в крупных торговых сетях Украины различаются в зависимости от происхождения продукции, сорта и региона продажи. В среднем виноград продается по цене от 180 до 260 гривен за килограмм.

Яблоки украинского урожая стоят от 55 до 90 гривен за килограмм, абрикосы – от 90 до 150 гривен за килограмм, а черешня – от 180 до 300 гривен за килограмм, в зависимости от сорта и качества.

Малина в супермаркетах продается преимущественно в небольших упаковках, что в пересчете составляет примерно 280–450 гривен за килограмм. Смородина стоит около 180–280 гривен за килограмм, хотя в период массового сбора урожая цены могут постепенно снижаться.

Интересно! Эксперты отмечают, что высокие объемы импорта винограда помогают поддерживать стабильное предложение на полках магазинов в течение года. В то же время цены на ягоды и фрукты в ближайшие недели будут в значительной степени зависеть от темпов сбора украинского урожая, погодных условий и стоимости логистики для импортной продукции.