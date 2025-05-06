Стане відомо сьогодні: як ЄС буде відмовлятися від імпорту газу з Росії

ЄС хоче припинити свою залежність від російського викопного палива. Це має відбутися до кінця 2027 року

Як ЄС планує відмовлятися від російського газу

У вівторок 6 травня ЄС має поділитися планом як він буде намагатися зупиняти нові газові угоди з Росією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Також Євросоюз хоче розглянути можливість скасування старих угод, що укладалися з Росією ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, у вівторок опублікує "дорожню карту" з більш конкретними планами для досягнення цієї мети, зокрема шляхом заходів, спрямованих на заборону нових угод про імпорт російського газу та спотових контрактів,

– повідомляє джерело Reuters.

Основна проблема полягає у тому, що європейські компанії прагнуть розірвати контракти з Росією у правовому полі. Відповідно, необхідно знайти підстави для цього. Як кажуть юристи, посилатися на форс-мажорні обставини не вийде. Адже таким чином компаніям не вдасться уникнути штрафів та арбітражу за це.

Станом на зараз, Європа отримує 19% від загальної кількості газу саме з Росії. Це значно менше ніж було раніше. Ще до 2022 року вказаний показник складав приблизно 40%.

Зверніть увагу! ЄС може швидко припинити імпорт російського газу, якщо введе санкції. Проте для цього потрібне схвалення від всіх країн-членів. І тут є проблема, адже Словаччина та Угорщина виступають за продовження імпорту газу з Росії.