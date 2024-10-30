Які країни імпортують найбільше російської нафти

Вже другий тиждень поспіль експорт російської нафти водним транспортом зростає. Минулого тижня 32 танкери завантажили 24,79 мільйона барелів продукції.

Хто купує російську нафту

Минулого тижня обсяг поставок збільшився з переглянутих 23,93 мільйона барелів на 32 суднах.

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Потоки нафти зросли на 120 000 барелів на добу після збільшення на аналогічний обсяг минулого тижня. Тим часом основні порти на Балтійському і Тихоокеанському узбережжі працюють на майже пікових потужностях.

Росія пережила помітне збільшення експортних потоків, пов'язане з помірним зростанням цін на нафту. Це зростання додало приблизно 50 мільйонів доларів до валової вартості експорту країни, в результаті чого загальний обсяг експорту досяг 1,6 мільярда доларів.

Зауважте! Середній обсяг перевалки вантажів за чотири тижні знизився на 50 000 барелів на добу до 3,41 мільйона барелів за цей же період.

За чотиритижневий період до 27 жовтня поставки нафти російським споживачам в Азії, включаючи поставки без зазначення кінцевого пункту призначення, скоротилися до 3,12 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 4% менше порівняно з середнім рівнем, зафіксованим під час пікового періоду в квітні.

Далі ситуація така: