Що із зарплатою військових

Наразі зарплата військовослужбовців залишається на рівні початку 2023 року. Водночас планів щодо підвищення виплат поки немає. Станом на 2024 рік в Україні зарплата для військовослужбовців залишається на рівні 2023 року. Втім, грошове забезпечення складається не лише із зарплати, але і з додаткових нагород, як-от 30, 50 та 100 тисяч гривень. Також цьогоріч введена нова нагорода в 70 тисяч гривень.

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Нагадуємо! Крім зарплати, військовий отримує додаткову нагороду в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Також введена нова нагорода в 70 тисяч гривень.

Військові отримують 30 тисяч гривень за бойові (спеціальні) завдання, а також за захист безпеки населення та інтересів держави.

за бойові (спеціальні) завдання, а також за захист безпеки населення та інтересів держави. Суму в 50 тисяч гривень отримують ті, хто виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командування.

отримують ті, хто виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командування. Найвищу винагороду в 100 тисяч гривень отримують ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій, а також, тим, хто проходить лікування/реабілітацію або ж потрапив у полон.

Які розміри зарплат

Рівень грошового забезпечення військовослужбовців залежить від посади та роду військ військовим нараховується заробітна плата:

Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом в Сухопутних військах ЗСУ розмір коливається від 20 130 гривень (рекрут) до 26 096 гривень (головний сержант роти).

У Десантно-штурмових військах, морській піхоті або ж гірсько-штурмових підрозділах зарплати інші: від 21 197 гривень до 29 926 гривень.

У Силах спеціальних операцій розмір виплат чи не найвищий: від 33 062 гривень до 42 365 гривень.

Водночас у Сухопутних військах зарплата офіцерського складу стартує від 28 229 гривень для командира взводу до трішки більше ніж 50 тисяч гривень для командира бригади. А у ССО діапазон зарплат сягає від понад 42 тисяч гривень до 60 тисяч гривень.