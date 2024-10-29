Что с зарплатой военных

Сейчас зарплата военнослужащих остается на уровне начала 2023 года. В то же время планов по повышению выплат пока нет. По состоянию на 2024 год в Украине зарплата для военнослужащих остается на уровне 2023 года. Впрочем, денежное обеспечение состоит не только из зарплаты, но и из дополнительных наград, например 30, 50 и 100 тысяч гривен. Также в этом году введена новая награда в 70 тысяч гривен.

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Напоминаем! Кроме зарплаты, военный получает дополнительную награду в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Также введена новая награда в 70 тысяч гривен.

Военные получают 30 тысяч гривен за боевые (специальные) задачи, а также за защиту безопасности населения и интересов государства.

за боевые (специальные) задачи, а также за защиту безопасности населения и интересов государства. Сумму в 50 тысяч гривен получают те, кто выполняют боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования.

получают те, кто выполняют боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования. Самое высокое вознаграждение в 100 тысяч гривен получают те, кто находится в зоне активных боевых действий, а также, тем, кто проходит лечение/реабилитацию или попал в плен.

Какие размеры зарплат

Уровень денежного обеспечения военнослужащих зависит от должности и рода войск военным начисляется заработная плата:

Для лиц рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Сухопутных войсках ВСУ размер колеблется от 20 130 гривен (рекрут) до 26 096 гривен (главный сержант роты).

В Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте или же горно-штурмовых подразделениях зарплаты другие: от 21 197 гривен до 29 926 гривен.

В Силах специальных операций размер выплат едва ли не самый высокий: от 33 062 гривен до 42 365 гривен.

В то же время в Сухопутных войсках зарплата офицерского состава стартует от 28 229 гривен для командира взвода до чуть более 50 тысяч гривен для командира бригады. А в ССО диапазон зарплат достигает от более 42 тысяч гривен до 60 тысяч гривен.