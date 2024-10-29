Где в Украине самые высокие зарплаты

Министерство финансов Украины опубликовало данные о зарплатах в государственных учреждениях за сентябрь 2024 года.

Читайте также Тысяча Зеленского: куда можно будет потратить эти деньги

По информации Минфина, топ-5 руководства госорганов по уровню зарплат в сентябре выглядит так:

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги – 288,4 тысячи гривен; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысячи гривен; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысячи гривен; Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысячи гривен; Счетная палата – 205 тысяч гривен.

Отметим, что в августе 2024 года самую высокую среднюю зарплату получало руководство Нацагентства по госслужбе – 227,8 тысячи гривен, а НКРЕКП была на втором месте с 223,6 тысячи гривен.

В каких госучреждениях самые высокие зарплаты / Фото: Минфин