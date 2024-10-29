Кто сможет получить тысячу Зеленского
Так называемую "тысячу Зеленского" смогут получить все украинцы. Выдача денег является частью программы "еПидтрымка", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней еПидтрымки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров.
Шмыгаль уточнил, что государство готовит комплексный пакет помощи для украинцев. После внедрения денежной поддержки будут реализованы следующие шаги:
- предоставление субсидий в зимний период;
- расширенная программа "Доступные лекарства", которой смогут воспользоваться больше людей.
Обратите внимание! Эти средства украинцы смогут потратить в течение 2025 года. Подать заявление на получение такой помощи граждане должны через Дию.