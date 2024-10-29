Хто зможе отримати тисячу Зеленського

Так звану "тисячу Зеленського" зможуть отримати усі українці. Видача грошей є частиною програми "єПідтримка", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів.

Шмигаль уточнив, що держава готує комплексний пакет допомоги для українців. Після впровадження грошової підтримки будуть реалізовані такі кроки:

надання субсидій у зимовий період;

розширена програма "Доступні ліки", якою зможуть скористатися більше людей.

Зверніть увагу! Ці кошти українці зможуть витратити протягом 2025 року. Подати заяву на отримання такої допомоги громадяни мають через Дію.