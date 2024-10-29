Де в Україні найвищі зарплати

Міністерство фінансів України опублікувало дані про зарплати у державних установах за вересень 2024 року.

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За інформацією Мінфіну, топ-5 керівництва держорганів за рівнем зарплат у вересні виглядає так:

Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги – 288,4 тисячі гривень; Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі гривень; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі гривень; Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисячі гривень; Рахункова палата – 205 тисяч гривень.

Зазначимо, що в серпні 2024 року найвищу середню зарплату отримувало керівництво Нацагентства з держслужби – 227,8 тисячі гривень, а НКРЕКП була на другому місці із 223,6 тисячі гривень.

В яких держустановах найвищі зарплати / Фото: Мінфін