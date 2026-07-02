Україна масово закуповує виноград: скільки завезли та які ціни у магазинах

Україна продовжує активно імпортувати виноград, попри наявність власного врожаю та сезонне збільшення пропозиції. За перші п'ять місяців 2026 року на закупівлю ягоди за кордоном було витрачено близько 19 мільйонів доларів США.

Україна збільшує імпорт винограду: хто став головними постачальниками

Попит на виноград в Україні залишається стабільно високим, що підтримує значні обсяги імпорту. За даними Державної митної служби, у січні – травні 2026 року до країни ввезли 9,8 тисячі тонн винограду.

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Загальна вартість імпортованої продукції становила близько 19 мільйонів доларів США. Навіть у період появи на ринку вітчизняної продукції Україна продовжує закуповувати виноград за кордоном, щоб задовольнити споживчий попит.

Найбільшим постачальником винограду стала Індія, яка забезпечила 18,4% імпорту. Далі йдуть Південно-Африканська Республіка з часткою 13,4% та Узбекистан – 12,8%.

Для порівняння, протягом усього 2025 року Україна імпортувала 42,2 тисячі тонн винограду на суму 66,7 мільйона доларів США. Поточні обсяги свідчать, що імпорт і надалі залишається важливою складовою забезпечення внутрішнього ринку.

Скільки коштують виноград та сезонні ягоди у супермаркетах

Станом на початок липня 2026 року ціни у великих торговельних мережах України відрізняються залежно від походження продукції, сорту та регіону продажу. У середньому виноград продається за від 180 до 260 гривень за кілограм.

Яблука українського врожаю коштують від 55 до 90 гривень за кілограм, абрикоси – від 90 до 150 гривень за кілограм, а черешня – від 180 до 300 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості.

Малина у супермаркетах реалізується переважно у невеликих упаковках, що в перерахунку становить приблизно 280 – 450 гривень за кілограм. Смородина коштує близько 180 – 280 гривень за кілограм, хоча в період масового збору врожаю ціни можуть поступово знижуватися.

Цікаво! Експерти зазначають, що високі обсяги імпорту винограду допомагають підтримувати стабільну пропозицію на полицях магазинів упродовж року. Водночас ціни на ягоди та фрукти найближчими тижнями значною мірою залежатимуть від темпів збору українського врожаю, погодних умов і вартості логістики для імпортної продукції.