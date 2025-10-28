На тлі санкцій: Європа імпортує рекордні обсяги дизелю та авіаційного палива

Імпорт дизельного палива та авіаційного газу до Європи збільшується до рекордних показників. Наразі трейдери активно готуються до зими та до нових обмежень на нафтопродукти, вироблені з російської нафти.

Що відомо про імпорт до Європи?

Майже 1,9 мільйона барелів постачань із таких країн, як Індія, Саудівська Аравія та США, прибули до портів Європейського Союзу в період з 1 по 20 жовтня, свідчать дані компанії Kpler, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Якщо цей темп збережеться, то закупівлі дизелю та авіаційного палива в жовтні сягнуть щомісячного рекорду.

Після заборони постачань з Росії у 2023 році ЄС значно наростив імпорт з інших країн палива середньої фракції – так званих middle distillates. Вони використовуються для заправки вантажівок, локомотивів, літаків і будівельної техніки, а також для опалення житла.

Заборона змінила усталені торговельні маршрути, змусивши Європу шукати нових постачальників – передусім в Індії та інших країнах,

– йдеться у матеріалі.

Тепер же план обмежити закупівлі пального, виробленого з російської нафти, знову загрожує розхитати енергетичний ланцюг постачання ЄС і може призвести до чергового переформатування торгових потоків саме тоді, коли в холодні місяці зростає попит на опалення. Водночас тиск на окремі країни-експортери та трейдерів, які перевозять це паливо, посилився після того, як США внесли до чорного списку російські енергетичні гіганти "Роснєфть" та "Лукойл".

Зауважте! Старші керівники індійських нафтопереробних компаній – основних покупців російської нафти – заявили, що нові санкції США практично унеможливлять продовження цих постачань на великі заводи.

Майбутні обмеження імпорту палива до ЄС накладаються закриття низки нафтопереробних заводів, що ще більше скорочує запаси в регіоні. Водночас високі ціни на пальне створили можливості для трейдерів заробити на постачанні вантажів у Європу.

Невизначеність щодо майбутніх обмежень ЄС, які набудуть чинності в січні, також стимулює трейдерів прискорити поставки палива до Європи,

– наголосили у Bloomberg.

Коли ЄС уперше заборонив майже всі імпорти російських нафтопродуктів на початку 2023 року, це не завадило деяким країнам поза Союзом імпортувати російську нафту, а потім експортувати з неї перероблені продукти – дизель і авіапальне – до Європи. Але з новою забороною, яка набуде чинності 21 січня, ЄС націлюється ліквідувати цю лазівку.

Хоча цей крок значно менший за масштабом, ніж початкова заборона, він усе одно може порушити торгові потоки. За оцінками FGE, нові правила створять певну невизначеність щодо поставок з Індії, хоча в підсумку вони, ймовірно, продовжаться.

Нові санкції США проти "Роснєфти" та "Лукойлу" додають ще один рівень обережності, роблячи переміщення нафти, пов’язаної з Росією, ризикованішим і дорожчим для посередників на світових ринках,

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! У результаті потоки російської нафти до великих індійських НПЗ, ймовірно, скоротяться майже до нуля.

Що відбувається щодо ситуації з Індією?

НПЗ Індії шукають "лазівки" для імпорту нафту після введення санкцій США. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Наразі Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. утримуються від закупівель російської нафти Urals. Компанії вивчають скільки нафти та за якою ціною можна придбати у менших непідсанкційних компаній.

Важливо! Водночас у компанії Indian Oil не припинили закупівлі російської нафти.

