Будьте уважні: стало відомо кого не торкнеться нова індексація

Цьогоріч пенсії українців мають бути проіндексовані на 11,5%. Водночас виплати не можуть бути збільшені на більш як 1 500 гривень. Мінімальна сума зростання виплат – 100 гривень.

У кого не зростуть виплати у березні

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, що є пенсіонери у яких пенсія внаслідок індексації зовсім не зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Внаслідок індексації не буде збільшено пенсії осіб, які мають виплату, що сягає 23 610 гривень. Також не торкнеться підвищення суддів у відставці.

Нагадаємо! Максимальна пенсія в Україні зараз – 23 610 гривень.

Не торкнеться підвищення і тих, хто отримає найменші виплати – 2 361 гривня. Це пов'язано з тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність не змінювався.

Відповідно, виплати, які пов'язані з цим показником, поки не коригувалися. Коробкін зазначив, що це означає відсутність підвищення допомоги для найменш захищених верств населення.

Зверніть увагу! Отримувачі найменших виплат не відчують індексацію, бо кошти, які вони отримують, не вважаються пенсією і на них не поширюється рішення уряду.