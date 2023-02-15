Масштабна індексація чи надбавка в кілька гривень: на скільки піднімуть пенсії у березні

Хоча збільшувати мінімальну зарплатню у 2023 році не планують, у березні відбудеться планова індексація пенсій. Виплати зростуть для більшості пенсіонерів.

На скільки збільшать пенсії

Яким саме буде підвищення, Мінсоцполітики поки що не повідомило, проте перерахунок відбуватиметься згідно із законом за звичною формулою.

Є формула індексації й відповідний закон. Зараз робимо розрахунки,

– сказала міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Для визначення розміру пенсії після індексації враховується 50% торішньої інфляції та коефіцієнт від середньої заробітної плати за останні 3 роки.

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Оскільки споживча інфляція минулого року склала 26,6%, то розмір індексації має бути наближеним до цього показника. За інформацією Соціальної інформаційної платформи, у 2023 році індексація пенсій має дорівнювати 22%.

У будь-якому разі індексація відбудеться у двозначних числах, каже голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами,

– сказав у коментарі 24 Каналу нардеп.

Важливим моментом є те, що індексувати будуть тільки розрахунковий розмір пенсії, тобто "голу" суму виплати без доплат та надбавок. Припустимо, що людина отримує 2 400 гривень пенсії, з якої розрахункова – 2 093 гривні. Тоді пенсія збільшиться на 2093×0,22=460,46 гривні.

Кому чекати на підвищення

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення. Підвищать такі виплати:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші пенсії, які, стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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