На скільки збільшать пенсії

Яким саме буде підвищення, Мінсоцполітики поки що не повідомило, проте перерахунок відбуватиметься згідно із законом за звичною формулою.

Є формула індексації й відповідний закон. Зараз робимо розрахунки,

– сказала міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Для визначення розміру пенсії після індексації враховується 50% торішньої інфляції та коефіцієнт від середньої заробітної плати за останні 3 роки.

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Оскільки споживча інфляція минулого року склала 26,6%, то розмір індексації має бути наближеним до цього показника. За інформацією Соціальної інформаційної платформи, у 2023 році індексація пенсій має дорівнювати 22%.

У будь-якому разі індексація відбудеться у двозначних числах, каже голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами,

– сказав у коментарі 24 Каналу нардеп.

Важливим моментом є те, що індексувати будуть тільки розрахунковий розмір пенсії, тобто "голу" суму виплати без доплат та надбавок. Припустимо, що людина отримує 2 400 гривень пенсії, з якої розрахункова – 2 093 гривні. Тоді пенсія збільшиться на 2093×0,22=460,46 гривні.

Кому чекати на підвищення

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення. Підвищать такі виплати:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші пенсії, які, стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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