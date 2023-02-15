На скільки збільшать пенсії
Яким саме буде підвищення, Мінсоцполітики поки що не повідомило, проте перерахунок відбуватиметься згідно із законом за звичною формулою.
Є формула індексації й відповідний закон. Зараз робимо розрахунки,
– сказала міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович.
Для визначення розміру пенсії після індексації враховується 50% торішньої інфляції та коефіцієнт від середньої заробітної плати за останні 3 роки.
Цікаво У березні чи квітні: коли все-таки відбудеться індексація пенсій
Оскільки споживча інфляція минулого року склала 26,6%, то розмір індексації має бути наближеним до цього показника. За інформацією Соціальної інформаційної платформи, у 2023 році індексація пенсій має дорівнювати 22%.
У будь-якому разі індексація відбудеться у двозначних числах, каже голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами,
– сказав у коментарі 24 Каналу нардеп.
Важливим моментом є те, що індексувати будуть тільки розрахунковий розмір пенсії, тобто "голу" суму виплати без доплат та надбавок. Припустимо, що людина отримує 2 400 гривень пенсії, з якої розрахункова – 2 093 гривні. Тоді пенсія збільшиться на 2093×0,22=460,46 гривні.
Кому чекати на підвищення
В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення. Підвищать такі виплати:
- за віком;
- інвалідністю;
- втратою годувальника;
- за вислугу років;
- страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Інші пенсії, які, стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.
З якого віку в Україні можна вийти на пенсію
- З кожним роком розмір обов'язкового страхового стажу в Україні збільшується на рік. Так відбуватиметься до 2028 року. Оскільки розмір страхового стажу збільшився, то у 2023 році для виходу на пенсію потрібно накопичити 30 років стажу.
- Українці, які не матимуть у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.
- Ті громадяни що матимуть страховий стаж від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.
- Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.
- Страховий стаж можна також докупити, проте це обійдеться в 34 320 – 35 376 гривень за рік.