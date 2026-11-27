Наприкінці року багато пенсіонерів сподіваються на додаткове підвищення доходів. Однак у грудні 2026 року масштабної індексації не буде.

Коли українцям чекати на перерахунок виплат

Згідно із законодавством, масовий перерахунок пенсійних виплат в Україні традиційно відбувається лише раз на рік – з 1 березня, про що пише Пенсійний фонд України.

Цьогоріч коефіцієнт індексації вже застосували на рівні 12,1%, тому наступного глобального оновлення сум у гаманцях варто чекати лише навесні 2027 року.

Хто все ж таки отримає більше грошей взимку

Відсутність грудневої індексації виплат не означає, що виплати заморожені абсолютно для всіх. Деякі категорії громадян мають право на автоматичне збільшення пенсії завдяки віковим надбавкам.

Зауважте! Щойно пенсіонер досягає певного віку, держава починає доплачувати йому фіксовану суму щомісяця.

Для українців діє така градація доплат:

від 70 до 74 років – доплачують до 300 гривень;

від 75 до 79 років – додають 456 гривень;

від 80 років і старше – надають 570 гривень.

Важливий нюанс полягає в тому, що загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками не повинен перевищувати позначку в 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша за цей ліміт, то вікову доплату просто не нарахують.

Нагадаємо, що виплати деяких українців таки можуть збільшитися раніше. Але все залежить від страхового стажу. Людина має "накопичити" певну кількість місяців.