Кому неправильно перерахували пенсію

До юристів звернувся чоловік із Кропивницького, якому Пенсійний фонд відмовився належно перерахувати виплати за період з 2019 до 2024 року. Після позову до суду його пенсія зросла з 7 732 до 10 789 гривень, тобто він щомісяця втрачав понад 3 000 гривень, про що повідомляє юридична компанія "Мережа права".

Водночас Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев також зазначає, що в Україні стрімко зростає кількість громадян, яким доводиться виборювати право на індексацію в судах. Щобільше, Верховний суд вже визнав таку практику незаконною, адже індексація має спиратися на оновлені показники середньої зарплати та інфляції.

Людина повинна знати, як її стаж і сплачені внески впливають на розмір пенсії та за яким принципом вона індексуватиметься,

– наголосив Гетманцев, коментуючи необхідність прозорої пенсійної реформи.

За словами нардепа, найпроблемнішими стали 2021-2024 роки, коли замість повноцінного перерахунку людям встановлювали фіксовані доплати у розмірі 100-135 гривень.

Які ще доплати гарантує держава літнім людям

Поки глобальна реформа лише готується, українці можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки, про що пише Пенсійний фонд. Зокрема, після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця доплачують 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а 80-річні громадяни отримують 570 гривень.

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Головна умова для нарахування цих коштів – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Жодних додаткових заяв для отримання вікових компенсацій писати не потрібно, адже система нараховує їх автоматично в місяць вашого народження.