Кому неправильно пересчитали пенсию
К юристам обратился мужчина из Кропивницкого, которому Пенсионный фонд отказался должным образом пересчитать выплаты за период с 2019 по 2024 год. После подачи иска в суд его пенсия выросла с 7 732 до 10 789 гривен, то есть он ежемесячно терял более 3 000 гривен, о чем сообщает юридическая компания "Сеть права".
В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также отмечает, что в Украине стремительно растет количество граждан, которым приходится отстаивать право на индексацию в судах. Более того, Верховный суд уже признал такую практику незаконной, ведь индексация должна основываться на обновленных показателях средней зарплаты и инфляции.
Человек должен знать, как его стаж и уплаченные взносы влияют на размер пенсии и по какому принципу она будет индексироваться,
– подчеркнул Гетманцев, комментируя необходимость прозрачной пенсионной реформы.
По словам народного депутата, наиболее проблемными стали 2021–2024 годы, когда вместо полноценного перерасчета людям устанавливали фиксированные доплаты в размере 100–135 гривен.
Что еще гарантирует государство пожилым людям
Пока глобальная реформа только готовится, украинцы могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки, о чем пишет Пенсионный фонд. В частности, по достижении 70 лет пенсионерам ежемесячно доплачивают 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а 80-летние граждане получают 570 гривен.
Главное условие для начисления этих средств – общий размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен. Никаких дополнительных заявлений для получения возрастных компенсаций подавать не нужно, ведь система начисляет их автоматически в месяц вашего рождения.