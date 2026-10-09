Будет ли индексация пенсий в 2026 году

Индексация пенсионных выплат в Украине происходит с 1 марта, о чем сообщает Пенсионный фонд.

Коэффициент индексации пенсий в 2026 году установлен на уровне 12,1%. Однако в этом году перерасчета больше не ожидается. Следующая индексация состоится весной 2027 года.

Однако это не означает, что выплаты не вырастут. Увеличение пенсий возможно, но только для определенных категорий пенсионеров. Например, возможны возрастные доплаты.

Они касаются украинцев в возрасте 70 лет и старше:

от 70 до 74 лет – доплачивают до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – добавляют 456 гривен к пенсии;

от 80 лет – предоставляют 570 гривен.

Следует добавить, что общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

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Кроме того, начисленные выплаты не суммируются между собой. То есть, если украинцу исполнилось 75 лет, то он получит 456 гривен к пенсии, а не 756 гривен.

Какие еще существуют доплаты к пенсии

Также доплату могут получить лица, которым исполнилось 70 лет и более, но страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин. В этом случае доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из суммы 4 050 гривен.

Однако размер пенсии при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа тех, кому исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 4 213 гривен. А у лиц в возрасте от 75 до 80 лет он не может быть меньше 4 050 гривен.

Напомним, что некоторые украинцы смогут получить еще один вид надбавки к пенсиям. Его размер составляет почти 1 300 гривен.

А также доплату к пенсии назначают за особые заслуги перед Украиной. Ее назначают спортсменам, различным рекордсменам и т. д.