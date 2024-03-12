Як змінилися пенсії у березні після індексації

З 1 березня стартувала індексація пенсій, що призвело до підвищення виплат майже на 8%. Тож різні категорії пенсіонерів отримуватимуть нові суми пенсій.

Нові розміри пенсій

За перерахунку пенсій, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року вона складає 7 100 гривень.

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Отже, зростання пенсій відбудеться таким чином:

Особам віком від 65 років, які не займаються працею та мають стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути менше ніж 3 370 гривень.

Пенсіонерам, які досягли 80 років і мають стаж не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, також призначено 3 370 гривень.

Пенсіонерам віком від 70 до 80 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок призначено 3240 гривень.

Пенсіонерам віком від 75 до 80 років зі стажем не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок також призначено 3 240 гривень.

Пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, а також особам з інвалідністю І групи, нараховано 2 980 гривень.

Іншим особам, які не працюють, нараховано 2 725 гривень.

В усіх випадках йдеться про пенсії, визначені відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Обов'язковий розмір цих пенсій з усіма надбавками не може бути менший, залежно від віку, стажу та зайнятості. Після звільнення розмір пенсії підлягає перегляду.

Які ще виплати зростуть

З початку березня розпочався перерахунок виплат, призначених особам, що постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництвах. Ці кошти також виділяються тим, хто стикнувся зі складними захворюваннями, викликаними професійною діяльністю.

Страхові виплати отримують громадяни, які мають право на ці кошти у випадку смерті постраждалого.

! Пенсійний фонд визначив коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат у 2024 році, який становить 1,0796, що означає індексацію на рівні 7,96%.