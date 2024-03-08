Які ще виплати перерахують

З 1 березня почався перерахунок виплат, які отримують постраждалі, внаслідок нещасних випадків на виробництвах. Також ці кошти надають особам, що мають тяжке захворювання, через професійну діяльність.

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Страхові виплати отримують і громадяни, які мають право на ці кошти в разі смерті потерпілого. У ПФУ визначили наскільки зросте така грошова допомога.

У 2024 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,0796,

– йдеться у повідомленні

Зверніть увагу! Цей показник означає індексацію у розмірі – 7,96%.

Як відбудеться перерахунок

При перерахунку, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року це 7 100 гривень.

Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,

– пояснюють у ПФУ

Мінімальне підвищення виплат очікується на рівні 100 гривень. А от максимальне, сягне – 1 500 гривень.

Нагадаємо! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок індексації, середня пенсія українців становитиме 5 717 гривень.