Як зміняться пенсії українців з 1 березня: планова індексація

У березні запланована масштабна пенсійна індексація. Одна, не у всіх після неї зростуть виплати.

У кого зростуть виплати у березні

Показник зростання виплат після індексації поки що невідомий. Попередньо це значення – 13%.

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Гарантовано зростуть пенсії завдяки надбавкам. До основного розміру пенсії додається, зокрема, вікова доплата.

Зараз надбавки за віком такі:

пенсіонери від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця доплата дораховується автоматично, для цього непотрібно звертатися у ПФУ.

У кого не збільшиться пенсія після індексації

Пенсіонерам доступні і інші надбавки, перелік основних доплат ви можете знайти тут

У березні зміниться не тільки сума пенсії, а і відбуватиметься реформування загальної пенсійної системи. Зокрема, будуть введенні спеціальні бали для регулювання розміру виплат пенсіонерів.

Кого не торкнеться березнева індексація:

осіб, які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;

громадян, що мають високі пенсії;

пенсіонери, яким нарахували виплати менші за мінімальні.

Є пенсіонери, які, відповідно до розрахунків, мають отримувати виплати менші за мінімальні. ПФУ штучно підвищує їм пенсію, завдяки спеціальним надбавкам. Однак, після індексації, сума підвищення пенсійних виплат рівнятиметься доплаті. Тобто, розмір пенсії, фактично, не зміниться.