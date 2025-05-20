На скільки підвищать пенсії працюючим пенсіонерам

У квітні пенсії працюючим пенсіонерам перерахували. Сума збільшення визначається індивідуально та залежить від обставин.

Кому перерахували пенсії

У квітні перерахунок виплат торкнувся 630 тисяч працюючих пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Пенсіонери, які після призначення пенсії продовжували офіційно працювати, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії. Їхні пенсії можуть автоматично перерахувати з 1 квітня, або ж підвищити за зверненням громадянина.

Автоматичний перерахунок виплат відбувся для тих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. Або ж вони відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації чи з квітня до квітня вона напрацьовує, сплачує внески, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права,

– пояснила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Отже, якщо станом на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислили, або може враховуватись заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

На скільки підвищать пенсії

Зростання пенсійних виплат відбулося для понад 10 мільйонів громадян на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій склав 100 гривень, а максимальний розмір індексації – 1 500 гривень.

На видатки для індексації пенсій кошти є в повному обсязі: додатково передбачені 57,5 мільярдів гривень, з яких 35,2 мільярдів гривень зарезервовано за рахунок Фонду соціального страхування, а 22 мільярди гривень – з коштів державного бюджету.

Нині відомо, що сума збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера і залежить від обставин. Дізнатися розмір своєї пенсії після індексації можна на вебпорталі ПФУ.