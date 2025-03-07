Чи вистачить грошей для індексації пенсій в Україні

З березня в Україні розпочалась масштабна індексація пенсійних виплат. Втім, чи вистачить країні в умовах війни цьогоріч повністю перерахувати виплати пенсіонерам, читайте далі.

Чи вистачить коштів проіндексувати пенсію усім

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону зазначила, що на проведення індексації пенсій кошти є в повному обсязі, передає 24 Канал.

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Міністерка запевнила, що жодних затримок, недоплат чи інших проблем, які могли б завадити людям літнього віку отримувати своєчасно зароблені виплати, не буде. Всі виплати будуть здійснені за графіком з урахуванням індексації.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України З 4 березня перші українці отримали вже проіндексовані пенсії. Загалом станом на зараз ми вже виплатили пенсії 2,5 мільйона людей, і на цю підвищену пенсію було спрямовано практично 20 мільярдів гривень.

При цьому міністерка розповіла, що найменші пенсії будуть збільшуватися відповідно до визначеного відсотка. Тож, якщо цього року пенсії зростають на 11,5%, то навіть пенсія у 3 000 гривень підвищиться на понад 300 гривень.

Адже найменші пенсії ми індексуємо повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому якраз найменші пенсії раніше залишалися такими ж,

– пояснила вона.

Кому навпаки обмежать пенсію

Жолнович повідомила, що спеціальні розрахунки пенсій були скасовані. Тобто для пенсіонерів, які отримують понал 23 000 гривень, введено обмеження, щоб зменшити різницю між пенсіями різних категорій.

Наприклад, якщо в людини 20 000 гривень пенсія, то зрозуміло, 11% – це трохи більше ніж 2000. Але у нас максимальна сума до індексації – це 1 500 гривень,

– пояснила Жолнович.

Як пояснила міністерка, це зумовлено тим, що з огляду на обмеженість доходів під час війни, було вирішено спрямовувати підтримку насамперед на найнижчі пенсії, при цьому дещо обмежуючи традиційно високі пенсії.