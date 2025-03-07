Хватит ли средств проиндексировать пенсию всем

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона телемарафона отметила, что на проведение индексации пенсий средства есть в полном объеме, передает 24 Канал.

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Министр заверила, что никаких задержек, недоплат или других проблем, которые могли бы помешать людям пожилого возраста получать своевременно заработанные выплаты, не будет. Все выплаты будут осуществлены по графику с учетом индексации.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины С 4 марта первые украинцы получили уже проиндексированные пенсии. Всего по состоянию на сейчас мы уже выплатили пенсии 2,5 миллиона человек, и на эту повышенную пенсию было направлено практически 20 миллиардов гривен.

При этом министр рассказала, что наименьшие пенсии будут увеличиваться в соответствии с определенным процентом. Поэтому, если в этом году пенсии растут на 11,5%, то даже пенсия в 3 000 гривен повысится более чем на 300 гривен.

Ведь самые маленькие пенсии мы индексируем полностью всей пенсионной выплатой. Ранее индексировали только ту частичку, которая была страховой пенсией, а государственные доплаты за возраст, дотяжку до прожиточного не индексировали, и поэтому как раз самые маленькие пенсии раньше оставались такими же,

– объяснила она.

Кому наоборот ограничат пенсию

Жолнович сообщила, что специальные расчеты пенсий были отменены. То есть для пенсионеров, которые получают понал 23 000 гривен, введено ограничение, чтобы уменьшить разницу между пенсиями разных категорий.

Например, если у человека 20 000 гривен пенсия, то понятно, 11% – это чуть больше чем 2000. Но у нас максимальная сумма до индексации – это 1 500 гривен,

– объяснила Жолнович.

Как пояснила министр, это обусловлено тем, что учитывая ограниченность доходов во время войны, было решено направлять поддержку прежде всего на самые низкие пенсии, при этом несколько ограничивая традиционно высокие пенсии.