Пенсії проіндексують не усім: чиї пенсії держава не перегляне

Підвищення пенсій в Україні відбувається не для всіх отримувачів виплат. У деяких випадках пенсіонери можуть не отримати жодних доплат, навіть якщо держава проводить черговий перерахунок.

Кому можуть не підвищити пенсію після індексації?

Щорічна індексація пенсій не означає автоматичного збільшення виплат для всіх українців. Хоча у березні 2026 року держава провела черговий перерахунок пенсій, частина пенсіонерів так і не відчула суттєвого зростання своїх доходів.

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Як пояснюють у Пенсійному фонді України, причина полягає в особливостях механізму індексації. Вона застосовується лише до основного розміру пенсії, розрахованого за спеціальною формулою, а не до всієї суми, яку людина фактично отримує щомісяця.

Якщо значну частину виплати становлять державні доплати до мінімального розміру пенсії, після індексації може зрости лише базова пенсія, тоді як сума доплати відповідно зменшиться. У результаті загальний розмір виплати може майже не змінитися.

Саме тому окремі пенсіонери формально потрапляють під індексацію, але фактично не отримують відчутного підвищення.

Хто отримує найбільше підвищення?

Найбільший ефект від індексації зазвичай отримують пенсіонери, чия виплата сформована переважно із страхового стажу та офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Також відчутніше зростання можуть побачити окремі категорії громадян, пенсії яких розраховують із застосуванням спеціальних коефіцієнтів або інших законодавчо визначених механізмів.

Водночас для тих, хто нещодавно вийшов на пенсію, індексація часто є менш помітною, адже їхні виплати вже обчислювалися за більш сучасними економічними показниками.

Як працює індексація пенсій?

Індексацію пенсій в Україні проводять щороку автоматично. Пенсіонерам не потрібно подавати заяви чи звертатися до Пенсійного фонду, адже перерахунок здійснюють на підставі чинного законодавства.

Під час індексації враховують рівень інфляції та зростання середньої заробітної плати, однак підвищення стосується лише базового розміру пенсії. Саме тому остаточне збільшення виплат для кожного пенсіонера є індивідуальним і залежить від структури його пенсійного забезпечення.

Чи була вже індексація у 2026 році?

У 2026 році планову індексацію вже провели у березні. Проте навіть після перерахунку частина українців продовжує отримувати пенсії на рівні мінімальних соціальних гарантій, оскільки на їхні виплати значною мірою впливають державні доплати, а не лише основний розмір пенсії.