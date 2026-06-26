Пенсія зі стажем 39 років

Якою буде пенсія зі стажем у 39 років, розповідає 24 Канал.

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Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість стажу, який надає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

Тобто зі стажем у 39 років людина може вийти на пенсію навіть у 60 років.

Якщо ж людина має стаж менше, ніж 15 років, то на пенсію вона претендувати не може. Але особа може отримувати державну соціальну допомогу, про що нагадали у Пенсійному фонді України.

Детальніше розрахувати можна через Пенсійний калькулятор.

Наприклад, якщо людина заробляє 15 тисяч гривень, то її пенсія становитиме 6 480 гривень.

Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії

Якщо людина вийде на відпочинок у 65 років (з зарплатнею у 20 тисяч гривень), то пенсія вже більша – 11 179 гривень.

Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії

Таким чином, не лише стаж визначає розмір пенсії. Також слід враховувати зарплату, вік виходу на відпочинок та інші показники. Однак, більший стаж все ж дозволяє отримати більші виплати та раніше отримувати пенсію.

Що ще слід знати про стаж

Наразі 9 років недостатньо, аби вийти на пенсію. Мінімальний розмір страхового стажу становить 15 років.

Водночас стаж у розмірі 33 роки дозволяє вийти на пенсію у 63 роки. Але розмір пенсії залежатиме від багатьох чинників.