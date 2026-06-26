Пенсия со стажем 39 лет
Какой будет пенсия со стажем 39 лет, рассказывает 24 Канал.
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В соответствии со статьёй 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:
- после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;
- после достижения возраста 63 лет — не менее 23 лет;
- после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.
То есть при стаже в 39 лет человек может выйти на пенсию даже в 60 лет.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Если же у человека стаж меньше 15 лет, то на пенсию он претендовать не может. Но он может получать государственную социальную помощь, о чем напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Подробнее рассчитать можно с помощью пенсионного калькулятора.
Например, если человек зарабатывает 15 тысяч гривен, то его пенсия составит 6 480 гривен.
Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии
Если человек выйдет на пенсию в 65 лет (с зарплатой в 20 тысяч гривен), то пенсия будет уже больше – 11 179 гривен.
Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии
Таким образом, не только стаж определяет размер пенсии. Также следует учитывать зарплату, возраст выхода на пенсию и другие показатели. Однако больший стаж всё же позволяет получить более высокие выплаты и раньше начать получать пенсию.
Что ещё следует знать о стаже
В настоящее время 9 лет недостаточно, чтобы выйти на пенсию. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет.
В то же время стаж в размере 33 лет позволяет выйти на пенсию в 63 года. Но размер пенсии будет зависеть от многих факторов.