Пенсия со стажем 39 лет

Какой будет пенсия со стажем 39 лет, рассказывает 24 Канал.

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В соответствии со статьёй 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;

после достижения возраста 63 лет — не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

То есть при стаже в 39 лет человек может выйти на пенсию даже в 60 лет.

Если же у человека стаж меньше 15 лет, то на пенсию он претендовать не может. Но он может получать государственную социальную помощь, о чем напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Подробнее рассчитать можно с помощью пенсионного калькулятора.

Например, если человек зарабатывает 15 тысяч гривен, то его пенсия составит 6 480 гривен.

Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии

Если человек выйдет на пенсию в 65 лет (с зарплатой в 20 тысяч гривен), то пенсия будет уже больше – 11 179 гривен.

Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии

Таким образом, не только стаж определяет размер пенсии. Также следует учитывать зарплату, возраст выхода на пенсию и другие показатели. Однако больший стаж всё же позволяет получить более высокие выплаты и раньше начать получать пенсию.

Что ещё следует знать о стаже

В настоящее время 9 лет недостаточно, чтобы выйти на пенсию. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет.

В то же время стаж в размере 33 лет позволяет выйти на пенсию в 63 года. Но размер пенсии будет зависеть от многих факторов.