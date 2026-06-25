Кому в июле начислят повышенную пенсию?

В июле часть украинцев будет получать минимальную пенсию в размере 12 390 гривен. Это почти в пять раз больше общей минимальной пенсионной выплаты, однако такое повышение предусмотрено только для отдельной категории граждан, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Такое повышение касается участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой. Для них закон предусматривает особый механизм определения минимального размера пенсии.

В отличие от большинства пенсионеров, выплату рассчитывают не по общим правилам, а в процентах от средней заработной платы в Украине, с которой были уплачены страховые взносы за предыдущие 12 месяцев. В 2026 году этот показатель составляет 20 653 гривны и используется в качестве базы для расчета гарантированных сумм.

Какой минимальный размер пенсии гарантирован?

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности:

I группа получит 20 653 гривны (100 % средней зарплаты);

II группа – 16 522 гривны (80%);

III группа – 12 390 гривен (60%).

Именно поэтому пенсия в размере 12 390 гривен в июле гарантирована ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которым установлена III группа инвалидности. При этом гарантированный минимальный размер пенсии уже включает все надбавки и повышения, а также дополнительную пенсию, целевую денежную помощь, индексацию и компенсационные выплаты.

Исключение составляет лишь пенсия за особые заслуги перед Украиной, поскольку она начисляется отдельно.

При каких условиях может быть установлена III группа инвалидности?

По данным Министерства здравоохранения, причинно-следственная связь между заболеванием и последствиями Чернобыльской катастрофы подтверждается по результатам медицинского обследования.

III группу инвалидности могут установить людям с устойчивыми умеренными нарушениями функций организма, которые привели к ограничению жизнедеятельности. Обычно это соответствует потере трудоспособности от 40% до 65%, если заболевание официально связано с воздействием радиации или других факторов, вызванных аварией на ЧАЭС.