Індексація пенсій в Україні: про що попередили пенсіонерів у ПФУ

Останнім часом у мережі шириться інформація про те, що індексація пенсій відбудеться вже найближчим часом. Так пенсіонерів агітують переходити за посиланням та заповнювати анкети.

Шахраї намагаються маніпулювати пенсіонерами

Однак дана інформація є фейковою, передає 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету. Звертаємо увагу – це маніпуляція!,

– попередили українців у фонді.

На вебпорталі пояснили, що пенсіонерів спонукають перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал та фішінгові дії. Тому українці можуть легко стати жертвами аферистів.

У Пенсійному фонді наголосили, що умови проведення індексації пенсій визначено частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Зокрема такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення анкет.

Питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України. Пенсійний фонд України обов’язково поінформує про це через свої офіційні (верифіковані) інформаційні канали,

– нагадали українцям.

Важливо! Достовірну інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати, можна отримувати на сайті Пенсійного фонду та у його соцмережах.