Мошенники пытаются манипулировать пенсионерами

Однако данная информация является фейковой, передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В последние дни в Telegram-каналах, которые имеют сомнительную репутацию, неизвестные лица распространили информацию об индексации пенсий, которую якобы проведут в ближайшее время. Чтобы успеть ее получить, пенсионеров призывают заполнять определенную анкету. Обращаем внимание – это манипуляция!,

– предупредили украинцев в фонде.

На вебпортале объяснили, что пенсионеров побуждают перейти по ссылке, где будет происходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия. Поэтому украинцы могут легко стать жертвами аферистов.

В Пенсионном фонде отметили, что условия проведения индексации пенсий определены частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности такой перерасчет проводится без дополнительного обращения и не требует заполнения анкет.

Вопрос проведения индексации пенсий в 2025 году будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины. Пенсионный фонд Украины обязательно проинформирует об этом через свои официальные (верифицированные) информационные каналы,

– напомнили украинцам.

Важно! Достоверную информацию о пенсиях, жилищные субсидии и льготы, страховые выплаты, можно получать на сайте Пенсионного фонда и в его соцсетях.