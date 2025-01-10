Какой будет новая индексация

Эксперт Сергей Коробкин заявил, что во время индексации будет расти не основной размер пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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По словам Коробкина, увеличат именно заработную плату, что берется во внимание в расчетах.

Сергей Коробкин Эксперт пенсионной сферы Берется инфляция за предыдущий год, и берутся темпы роста средней зарплаты за предыдущий год. Они делятся пополам. Примерно инфляция сейчас 11%, но НБУ подсчитывает еще. Там хитрый расчет, берутся темпы роста зарплаты не за последний год, а за три предыдущих года, плюс это зарплата, с которой уплачиваются взносы.

Коробкин привел пример прошлогодней индексации. Когда выплаты граждан выросли меньше чем ожидалось. В частности, из-за уровня инфляции.

Нынешний ожидаемый показатель 10% Коробкин ставит под сомнение. Он назвал такое увеличение "идеальной моделью".

Увеличивается основной размер пенсии. А точнее даже не он, увеличивается зарплата, которая подставляется в формулу расчета. То есть нельзя взять свою пенсию и грубо на 10% увеличить. В некоторых случаях это работает, но во многих случаях надо убрать все надбавки, а потом посчитать и получится меньше, чем ожидается,

– отмечает эксперт.

Обратите внимание! Коробкин уточнил, что пока проект повышения пенсий только обсуждается, поэтому говорить о конечном решении рано.