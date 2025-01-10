Трамп может отменить санкции против России

Так по словам источников в дипломатических кругах ЕС, в связи с возможным решением новоизбранного президента США, высокопоставленные чиновники Еврокомиссии поручили пересмотреть все меры, которые принимал президент Байден в течение последних четырех лет, пишет 24 канал со ссылкой на The Financial Times.

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Таким образом Еврокомиссия стремится определить, как отмена мер может повлиять на Евросоюз или подорвать его собственные меры. В блоке боятся, что новый глава Соединенных Штатов будет действовать в противовес Байдену, не учитывая последствий для союзников.

Представители ЕС анализируют сотни исполнительных указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне растущего беспокойства, что Дональд Трамп отменит их, что потенциально повредит внешним отношениям и торговле,

– пишет издание.

Так чиновники пересматривают указы, касающиеся:

санкций против России

торговли

кибербезопасности.

Поспешность перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает незащищенность ЕС относительно возможных действий новоизбранного президента, когда он вернется в Белый дом после угроз, которые он уже сделал в отношении близких союзников США, – отмечают в материале.

Заметьте! В частности, представители блока надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их как потенциальный рычаг в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня.