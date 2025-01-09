Какое заявление сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайн" призвал использовать все инструменты для того, чтобы принудить Россию к миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Офис Президента".

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Владимир Зеленский Президент Украины Я прошу всех наших партнеров, особенно США и ЕС, усилить давление на российский энергетический сектор. Санкции нужны против каждого элемента российской энергетики. Российский танкерный флот должен быть остановлен.

Зеленский отметил, что военный бюджет России на 2025 год на 25% больше чем в прошлом году. По мнению президента, мир должен продолжить давить на Россию.

Если мы хотим остановить убийства, нам нужно обрезать поток денег Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет ему, что деньги уже закончились,

– подчеркнул президент Украины.

Обратите внимание! В своей речи Зеленский также отметил, что важным аспектом поддержки Украины является своевременное предоставление необходимого вооружения украинской армии.