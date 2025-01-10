Трамп може скасувати санкції проти Росії

Так за словами джерел у дипломатичних колах ЄС, у зв'язку з можливим рішенням новообраного президента США, високопоставлені чиновники Єврокомісії доручили переглянути всі заходи, яких вживав президент Байден протягом останніх чотирьох років, пише 24 канал з посиланням на The Financial Times.

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Таким чином Єврокомісія прагне визначити, як скасування заходів може вплинути на Євросоюз або підірвати його власні заходи. У блоці бояться, що новий очільник Сполучених Штатів діятиме на противагу Байдену, не враховуючи наслідків для союзників.

Представники ЄС аналізують сотні виконавчих указів і санкцій, запроваджених президентом США Джо Байденом, на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп скасує їх, що потенційно зашкодить зовнішнім відносинам і торгівлі,

– пише видання.

Так чиновники переглядають укази, що стосуються:

санкцій проти Росії

торгівлі

кібербезпеки.

Поспішність перед інавгурацією Трампа 20 січня підкреслює незахищеність ЄС щодо можливих дій новообраного президента, коли він повернеться до Білого дому після погроз, які він уже зробив щодо близьких союзників США, – зазначають у матеріалі.

Зауважте! Зокрема представники блоку сподіваються, що Трамп збереже ці санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль у будь-яких можливих переговорах з Москвою щодо припинення вогню.