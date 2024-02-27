Відомо, яким буде коефіцієнт індексації пенсій у березні

Уряд прийняв постанову, яка визначає порядок індексації пенсій, яка має відбутися в березні 2024 року. Порядок також передбачає підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,

Що буде після індексації

Пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно, будуть підвищені з коефіцієнтом індексації 1,0796. Крім того, під індексацію підпадає показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсій, призначених відповідно до ключових законів.

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Окрім цього, постанова Кабміну передбачає:

Встановлення щомісячної доплати в розмірі 100 грн до пенсій, розмір яких після індексації не підвищується, за певними законами.

в розмірі 100 грн до пенсій, розмір яких після індексації не підвищується, за певними законами. Підвищення розмірів мінімальних пенсій для певних категорій громадян, зокрема, колишнім військовослужбовцям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим вразливим категоріям населення.

Якщо після підвищення пенсії виплати не зростуть, особі призначать додатково 100 гривень доплати кожного місяця.

Що буде з мінімальними виплатами

! Люди, які мають особливі заслуги перед Україною, наприклад, ті, хто боровся за незалежність України у 20-му столітті, отримуватимуть пенсію в розмірі 4200 гривень.

Пенсії для певних груп пенсіонерів не будуть менші за встановлені мінімуми. Зокрема: