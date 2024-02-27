Что будет после индексации
Пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно, будут повышены с коэффициентом индексации 1,0796. Кроме того, под индексацию подпадает показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсий, назначенных в соответствии с ключевыми законами.
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Кроме этого, постановление Кабмина предусматривает:
- Установление ежемесячной доплаты в размере 100 грн к пенсиям, размер которых после индексации не повышается, по определенным законам.
- Повышение размеров минимальных пенсий для определенных категорий граждан, в частности, бывшим военнослужащим, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим уязвимым категориям населения.
Если после повышения пенсии выплаты не вырастут, лицу назначат дополнительно 100 гривен доплаты каждый месяц.
Что будет с минимальными выплатами
Пенсии для определенных групп пенсионеров не будут меньше установленных минимумов. В частности:
- Пенсионеры, достигшие 65 лет, имеющие 35 лет страхового стажа для мужчин или 30 лет для женщин, будут получать не менее 3 370 гривен в месяц.
- Людям, которым 80 лет и более, со стажем 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин, также гарантированно получать не менее 3 370 гривен. Это включает все возможные надбавки и доплаты, кроме пенсий за особые заслуги.
- Для тех, кому от 70 до 80 лет со стажем 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, минимальный размер пенсии составляет 3 240 гривен, учитывая все доплаты, кроме пенсий за особые заслуги.