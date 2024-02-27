Что будет после индексации

Пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно, будут повышены с коэффициентом индексации 1,0796. Кроме того, под индексацию подпадает показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсий, назначенных в соответствии с ключевыми законами.

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Кроме этого, постановление Кабмина предусматривает:

Установление ежемесячной доплаты в размере 100 грн к пенсиям, размер которых после индексации не повышается, по определенным законам.

в размере 100 грн к пенсиям, размер которых после индексации не повышается, по определенным законам. Повышение размеров минимальных пенсий для определенных категорий граждан, в частности, бывшим военнослужащим, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим уязвимым категориям населения.

Если после повышения пенсии выплаты не вырастут, лицу назначат дополнительно 100 гривен доплаты каждый месяц.

Заметьте! Люди, которые имеют особые заслуги перед Украиной, например, те, кто боролся за независимость Украины в 20-м веке, будут получать пенсию в размере 4200 гривен.

Что будет с минимальными выплатами

Пенсии для определенных групп пенсионеров не будут меньше установленных минимумов. В частности: