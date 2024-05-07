Як змінились мінімальні пенсії у 2024 році

У березні відбулася масштабна індексація виплат. Пенсії зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.

Як зросла мінімальна пенсія

Розмір мінімальної пенсії залежить від багатьох характеристик, зокрема, від кількості стажу, який набула особа. Не менш важливим є вік громадянина, при виході на заслужений відпочинок.

Читайте також #GivingCharityPass: 5 млн грн на благодійність від WhiteBIT та Української асоціації футболу

Мінімальні виплати осіб, які досягли 65 років зараз такі:

якщо вони не набули потрібної кількості страхового стажу – 2 725 гривень;

мають повний стаж – 3 370 гривень.

Які ще мінімальні пенсії змінились

Станом на зараз повним стажем вважається: 30 років для жінок, 35 років для чоловіків.

Урядом визначені мінімальні виплати для різних категорій населення. Внаслідок індексації, пенсії осіб з повним стажем змінились так:

для пенсіонерів до 70 років мінімум складає 2 980 гривень;

для пенсіонерів від 70 до 80 років – 3 240 гривень;

Виплати для пенсіонерів від 70 до 80 років із стажем 20 років для жінок і 25 – для чоловіків складають щонайменше 3 370 гривень.

Йдеться про виплати осіб, які не мають особливих заслуг перед Україною.