Як зросла мінімальна пенсія
Розмір мінімальної пенсії залежить від багатьох характеристик, зокрема, від кількості стажу, який набула особа. Не менш важливим є вік громадянина, при виході на заслужений відпочинок.
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Мінімальні виплати осіб, які досягли 65 років зараз такі:
- якщо вони не набули потрібної кількості страхового стажу – 2 725 гривень;
- мають повний стаж – 3 370 гривень.
Які ще мінімальні пенсії змінились
Урядом визначені мінімальні виплати для різних категорій населення. Внаслідок індексації, пенсії осіб з повним стажем змінились так:
- для пенсіонерів до 70 років мінімум складає 2 980 гривень;
- для пенсіонерів від 70 до 80 років – 3 240 гривень;
Виплати для пенсіонерів від 70 до 80 років із стажем 20 років для жінок і 25 – для чоловіків складають щонайменше 3 370 гривень.