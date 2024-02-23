Нові терміни індексації: кого стосуються зміни

Велика індексація пенсійних виплат запланована на березень. Кабмін вирішив дещо змінити порядок проведення перерахунків цьогоріч.

Кому перенесуть індексацію

Кабмін прийняв рішення про перенесення індексації для науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Раніше цей перерахунок планувався 1 липня.

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Завдяки індексації, для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8%. Розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція у розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески – 7%,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики

Однак, тепер ця індексація відбуватиметься з 1 березня 2024 року. Під вказані категорії підпадають 20,8 тисячі осіб. Їхні виплати будуть проіндексовані на 8%.

Що ще відомо про індексацію

Торік індексація відбувалася 1 липня.

На 8% були проіндексовані виплати і інших громадян. Йдеться про таких осіб:

пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах – 9,5 мільйонів громадян;

колишні працівники силових відомств – 596 тисяч осіб;

громадяни, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС – 97,8 тисячі людей.

Також з 1 березня відбудеться перерахунок щомісячних страхових виплат. Зараз їх отримують 161,4 тисячі осіб.

З 1 квітня також може відбутися перерахунок для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. У їхніх виплатах буде враховано новонабутий стаж.