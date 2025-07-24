Пенсії українців можуть зрости: Верховний Суд ухвалив важливе рішення

В Україні щороку проводиться індексація пенсій, однак "новим" пенсіонерам нараховують всього близько 100 гривень надбавки. Тепер вони можуть відсудити повний перерахунок виплат.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд?

Верховний Суд ухвалив рішення, яким визнав індексацію пенсій незаконною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Рішення стосується позову українця, який вийшов на заслужений відпочинок у 2020 році.

Як і іншим "новим" пенсіонерам, Пенсійний фонд щороку нараховував йому близько 100-135 гривень надбавки до пенсії.

Тоді пенсіонер вирішив судитися, але отримав відмову в усіх судах, окрім суду найвищої інстанції.

Рішення Верховного Суду на його користь остаточне і не підлягає оскарженню.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області щодо не проведення індексації пенсії,

– постановив Верховний Суд.

Суд зобов'язав ПФУ заново здійснити індексацію пенсії позовника, застосувавши необхідні коефіцієнти.

Варто знати! Окрім того, Пенсійний фонд має сплатити усі судові витрати пенсіонера, які склали загалом більш як 4 000 гривень.

Чому рішення Верховного Суду важливе?

Це рішення Верховного Суду важливе для тисяч українців, які нещодавно вийшли на пенсію, та й для майбутніх пенсіонерів також. Адже воно створило судовий прецедент.

Суди нижчих інстанцій повинні брати до уваги правову позицію Верховного Суду у схожих справах.

Це означає, що інші справи щодо неправильного перерахунку пенсій, призначених після 2020 року, мають бути розглянути на користь пенсіонерів.

Це рішення може вплинути на розмір пенсії кілька мільйонів людей. Йдеться про тих цивільних пенсіонерів, які вийшли на пенсію 2020 року і не отримали належної індексації у три наступні роки. Тільки 2023 року в Україні з’явилося понад 430 тисяч нових пенсіонерів,

– зазначає видання.

Важливо! Тепер пенсіонер може сподіватися на нову індексацію пенсії, якщо Пенсійний фонд нараховував доплати на основі заниженого коефіцієнта середньої заробітної плати. Головне, щоб він міг підтвердити порушення документально. Однак добитися більших виплат все одно можна лише через суд.