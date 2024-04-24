Індексація пенсії в Україні: чи очікувати зростання виплат у червні

У червні деякі жителі України можуть очікувати на додаткові виплати, але вони не пов'язані безпосередньо з індексацією пенсій. Тому підвищення зможуть отримати не усі.

Хто отримає підвищення виплат у червні

У червні не заплановано індексацій та перерахунків. Однак, певні пенсіонери таки отримають довгоочікувану надбавку. Річ у тім, що при досягненні 70, 75 або 80 років українці почнуть отримувати додаткові виплати до пенсії за віком.

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Такі надбавки встановлюються Пенсійним фондом автоматично, тобто без звернення пенсіонера.

Таким чином, доплати нині здійснюються у наступних розмірах:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Доплата за понаднормовий стаж

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №168 за умови, що розмір пенсії у таких осіб разом із зазначеною надбавкою не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Українські пенсіонери зі стажем, що перевищує встановлену норму, мають право на отримання доплати. Ця доплата розраховується за кожен рік роботи, виконаний понад законодавчо необхідний мінімум та складає 23,61 гривні за рік.

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на отримання доплати за додатковий стаж мають:

чоловіки, які мають понад 35 років стажу;

жінки зі стажем понад 30 років.

Такі доплати призначаються пенсіонерам, які отримують пенсію за віком.