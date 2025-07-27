Чи буде у серпні індексація найнижчих пенсій

Зазвичай серпень приносив пенсіонерам бодай незначне, але підвищення виплат. Чи зростуть пенсії цьогоріч, читайте далі.

Чи проіндексують пенсію у серпні?

1 серпня 2025 року розмір мінімальної пенсії залишиться без змін. Востаннє пенсійні виплати підвищували ще у березні в межах щорічної індексації. А от нових надбавок у серпні не буде, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії в Україні, як і раніше, залежить від віку, наявності страхового стажу та факту працевлаштування. Найвищу гарантовану мінімалку у 3 758 гривень отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж.

Інші категорії пенсіонерів у серпні отримають такі мінімальні виплати:

3 613 гривень – пенсіонери 70 – 80 років із повним стажем або 75 – 80 років зі стажем від 20/25 років (жінки/чоловіки);

3 323 гривні – пенсіонери від 70 років із повним стажем та люди з інвалідністю I групи;

3 038 гривень – для непрацюючих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за загальними підставами.

Важливо! Що ж до працюючих пенсіонерів, то для них законом встановлено нижню межу у розмірі 2 361 гривню. Це сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.