Проиндексируют ли пенсию в августе?

1 августа 2025 года размер минимальной пенсии останется без изменений. Последний раз пенсионные выплаты повышали еще в марте в рамках ежегодной индексации. А вот новых надбавок в августе не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии в Украине, по-прежнему, зависит от возраста, наличия страхового стажа и факта трудоустройства. Самую высокую гарантированную минималку в 3 758 гривен получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж.

Другие категории пенсионеров в августе получат такие минимальные выплаты:

3 613 гривен – пенсионеры 70 – 80 лет с полным стажем или 75 – 80 лет со стажем от 20/25 лет (женщины/мужчины);

3 323 гривны – пенсионеры от 70 лет с полным стажем и люди с инвалидностью I группы;

3 038 гривен – для неработающих пенсионеров, которые вышли на пенсию по общим основаниям.

Важно! Что касается работающих пенсионеров, то для них законом установлен нижний предел в размере 2 361 гривну. Это сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.